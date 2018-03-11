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«Торо Россо» показал процесс создания виртуальных пилотов для игры Формулы-1
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«Торо Россо» показал процесс создания виртуальных пилотов для игры Формулы-1 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: f1report.ru
Итальянская гоночная команда «Торо Россо» представила официальный видеоролик, в котором показан процесс создания виртуальной копии гонщиков коллектива француза Пьера Гасли и новозеландца Брендона Хартли для официальной игры по Формуле-1.
Сканирование гонщиков прошло на трассе в Барселоне во время официальных предсезонных тестов 2018 года. Модели пилотов появятся в новой версии гоночного симулятора, посвящённого сезону Формулы-1 текущего года.
Посмотреть видеоролик можно на канале «Торо Россо» в YouTube.
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