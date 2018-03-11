«Торо Россо» показал процесс создания виртуальных пилотов для игры Формулы-1

Итальянская гоночная команда «Торо Россо» представила официальный видеоролик, в котором показан процесс создания виртуальной копии гонщиков коллектива француза Пьера Гасли и новозеландца Брендона Хартли для официальной игры по Формуле-1.

Сканирование гонщиков прошло на трассе в Барселоне во время официальных предсезонных тестов 2018 года. Модели пилотов появятся в новой версии гоночного симулятора, посвящённого сезону Формулы-1 текущего года.

Посмотреть видеоролик можно на канале «Торо Россо» в YouTube.