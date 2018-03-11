Ещё
Хюлькенберг и Прост провели показательные заезды в Ницце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хюлькенберг и Прост провели показательные заезды в Ницце 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: f1report.ru
Французская команда Формулы-1 «Рено» провела показательные заезды в Ницце, которые были приурочены к возвращению Гран-при Франции в календарь чемпионата мира в 2018 году — гонка на «Поль-Рикаре» состоится чуть более чем через 100 дней.
Несмотря на дождливую погоду, понаблюдать за заездами пришло немало зрителей. Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сел за руль болида Renault E20 2012 года, а француз Ален Прост управлял Renault RE40 1983 года.
Посмотреть видеоролики и фото можно на странице «Рено» в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Довициозо — лучший на первой практике Гран-при Катара MotoGP, Росси — второй Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение