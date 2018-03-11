Хюлькенберг и Прост провели показательные заезды в Ницце

Французская команда Формулы-1 «Рено» провела показательные заезды в Ницце, которые были приурочены к возвращению Гран-при Франции в календарь чемпионата мира в 2018 году — гонка на «Поль-Рикаре» состоится чуть более чем через 100 дней.

Несмотря на дождливую погоду, понаблюдать за заездами пришло немало зрителей. Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сел за руль болида Renault E20 2012 года, а француз Ален Прост управлял Renault RE40 1983 года.

Посмотреть видеоролики и фото можно на странице «Рено» в «Твиттере».