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Гонщик «Уильямса» Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1»
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Гонщик «Уильямса» Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1» 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российский гонщик команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от старта своего первого чемпионата. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Основная сложность в дебютной гонке в том, что все будет в новинку, и ты, по сути, всю гонку будешь ориентироваться на ощущения, нежели на проверенный опыт. С одной стороны, это не очень хорошо, с другой — может быть, наоборот, хорошо", — сказал Сироткин.
Он отметил, что если говорить о приемлемом результате, то стоит рассматривать его применительно не к дебютной гонке, а в целом к команде — насколько он позволит машине реализовать себя.
"Поэтому задача, которую я перед собой ставлю, — сделать то, что должен, и так, как умею, не пытаясь прыгнуть выше головы или сделать что-то сверхъестественное", — добавил пилот.
Новый сезон «Формулы-1» стартует этапом в Австралии, который пройдет с 23 по 25 марта.
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