«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Австралии

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира Формулы-1, опубликовала выбор шин пилотами на первую гонку сезона 2018 года Гран-при Австралии.

Согласно представленному перечню, три команды в полном составе («Мерседес», «Уильямс» и «Макларен») выбрали больше всего комплектов «ультрасофта» — под девять на каждого пилота. Больше всего «суперсофта» — по четыре комплекта — выбрали в «Рено» для обоих пилотов и французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан . Ставку на «софт» сделали в «Феррари» — три комплекта для каждого пилота — и в «Заубере», где столько же выбрал швед Маркус Эрикссон

Фото можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».