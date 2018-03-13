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«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Австралии
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«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Австралии 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для чемпионата мира Формулы-1, опубликовала выбор шин пилотами на первую гонку сезона 2018 года Гран-при Австралии.
Согласно представленному перечню, три команды в полном составе («Мерседес», «Уильямс» и «Макларен») выбрали больше всего комплектов «ультрасофта» — под девять на каждого пилота. Больше всего «суперсофта» — по четыре комплекта — выбрали в «Рено» для обоих пилотов и французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан. Ставку на «софт» сделали в «Феррари» — три комплекта для каждого пилота — и в «Заубере», где столько же выбрал швед Маркус Эрикссон.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».
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