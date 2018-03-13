Алонсо мог покинуть Формулу-1 ещё в сезоне-2017

Испанский гонщик «Макларена» в Формуле-1 Фернандо Алонсо признал, что мог покинуть чемпионат мира ещё в сезоне-2017 из-за постоянных проблем с моторами «Хонда».

«Я чувствовал, что для меня неподходящее время уходить. Не сейчас, не после этих результатов, не с этим чувством. Я знал, что буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь, если уйду из Формулы-1 на такой разочаровывающей ноте.

Я думал о том, чтобы уйти из Формулы-1 и попробовать себя в другой серии. После «Инди»-500 я проехал несколько этапов в Формуле-1 и задумался, не лучше ли будет в следующем году попробовать выиграть тройную корону в Индианаполисе и Ле-Мане, полностью сосредоточившись на этом", — сказал Алонсо в интервью журналу F1 Racing.