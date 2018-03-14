Квят может выступить в гонках на выносливость

Пилот программы развития "Феррари" Даниил Квят может выступить в гонках на выносливость WEC. Как сообщает ESPN, команда SMP Racing намерена пригласить к себе россиянина, выступавшего в «Формуле-1» за «Ред Булл» и «Торо Россо». Сменивший его в итальянской команде Брендон Хартли считает, что WEC пойдет на пользу Квяту.

— Гонки на выносливость многое мне дали, — отметил Хартли. — Даниилу следует поступить так же. Часто многие оправдываются, что машина не позволяет им показать себя. А в гонках на выносливость вы делите одну машину на двоих, так что жаловаться нет смысла. Когда партнер быстрее вас, вы это видите и пытаетесь улучшить результаты, подстегивая друг друга. Это сильно мне помогло. Такие гонки делают вас более зрелыми.