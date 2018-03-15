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Жан Тодт: «У пилотов короткая память»
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Жан Тодт: «У пилотов короткая память» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Фото: F1News.ru
Глава ФИА Жан Тодт не понимает недовольство пилотов системой «Ореол». Эта система была внедрена с 2018 года для защиты головы пилота.
— У гонщиков короткая память, — цитирует F1i Тодта. — Именно они делали запрос через Ассоциацию пилотов в декабре 2015 года. Просили рассмотреть вопрос дополнительной защиты кокпита. Затем ФИА поручила техническим специалистам найти лучшую систему. Я удивлен некоторыми словами, реакцией. Конструктивная критика всегда приветствуется, но публичный негатив выглядит как ребячество.
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