Жан Тодт: «У пилотов короткая память»

Глава ФИА Жан Тодт не понимает недовольство пилотов системой «Ореол». Эта система была внедрена с 2018 года для защиты головы пилота.

— У гонщиков короткая память, — цитирует F1i Тодта. — Именно они делали запрос через Ассоциацию пилотов в декабре 2015 года. Просили рассмотреть вопрос дополнительной защиты кокпита. Затем ФИА поручила техническим специалистам найти лучшую систему. Я удивлен некоторыми словами, реакцией. Конструктивная критика всегда приветствуется, но публичный негатив выглядит как ребячество.