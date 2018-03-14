Ещё
Лоран Мекис перейдёт из ФИА в «Феррари»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лоран Мекис перейдёт из ФИА в «Феррари» 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: f1report.ru
Делегат Международной автомобильной федерации ФИА по безопасности Лоран Мекис сменит место работы и вернётся к работе в команде Формулы-1. Специалист займёт одну из должностей в инженерно-техническом штабе итальянской команды «Феррари».
Несколько зарубежных журналистов сообщили, что Мекис будет работать в «Феррари». Должность Лорана не называется, но известно, что он будет находиться в подчинении технического директора «Феррари» Маттиа Бинотто.
Напомним, до перехода в ФИА Лоран Мекис работал техническим директором команды «Торо Россо».
Чемпионат.com: последние новости
Довициозо — лучший на первой практике Гран-при Катара MotoGP, Росси — второй Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение