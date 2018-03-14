Лоран Мекис перейдёт из ФИА в «Феррари»

Делегат Международной автомобильной федерации ФИА по безопасности Лоран Мекис сменит место работы и вернётся к работе в команде Формулы-1. Специалист займёт одну из должностей в инженерно-техническом штабе итальянской команды «Феррари»

Несколько зарубежных журналистов сообщили, что Мекис будет работать в «Феррари». Должность Лорана не называется, но известно, что он будет находиться в подчинении технического директора «Феррари» Маттиа Бинотто.

Напомним, до перехода в ФИА Лоран Мекис работал техническим директором команды «Торо Россо».