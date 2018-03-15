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Жан Тодт против сохранения за «Феррари» права вето
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Жан Тодт против сохранения за «Феррари» права вето 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Фото: F1News.ru
Президент ФИА Жан Тодт выступил категорически против того, чтобы "Феррари" сохранила право вето в коллективном соглашении после 2020 года. Сейчас эта команда остается единственной, которая может использовать это право, обсуждая спортивный или технический регламент.
— Это правило восходит еще ко времени Энцо Феррари. Тогда "Феррари" была единственной командой, которая сама разработала шасси и двигатель, а другие использовали моторы "Форд", — цитирует F1i Тодта. — Тогда было решено, что "Феррари" нуждается в защите. Но это уже в истории. Теперь времена изменились. Я выступал против этого права, когда подписывался договор на период с 2013 по 2021 год. Но статус "Феррари" толком не изменили.
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