Семикратный чемпион MotoGP Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года

Семикратный чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP итальянец Валентино Росси подписал новый контракт с заводской командой Yamaha. Об этом сообщает пресс-служба команды. Действующий контракт 39-летнего итальянца истекал в конце 2018 года. Росси выступая за Yamaha принял участие в 206 гонках, одержав 56 побед, и ещё 134 раза поднимался на подиум. На его счету также четыре чемпионских титула, которые он завоевал за рулём мотоцикла японской команды. Ранее сообщалось, что Марк Маркес стал четырёхкратным чемпионом MotoGP.