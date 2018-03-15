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Семикратный чемпион MotoGP Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года
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Семикратный чемпион MotoGP Росси продолжит выступать за Yamaha до конца 2020 года 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Motorsport.com
Семикратный чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP итальянец Валентино Росси подписал новый контракт с заводской командой Yamaha. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Действующий контракт 39-летнего итальянца истекал в конце 2018 года. Росси выступая за Yamaha принял участие в 206 гонках, одержав 56 побед, и ещё 134 раза поднимался на подиум. На его счету также четыре чемпионских титула, которые он завоевал за рулём мотоцикла японской команды. Ранее сообщалось, что Марк Маркес стал четырёхкратным чемпионом MotoGP.
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