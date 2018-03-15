«Феррари» может покинуть «Формулу-1» 

Глава команды "Феррари" Серджио Маркьонне сообщил, что итальянский автопроизводитель может покинуть «Формулу-1» и уйти в американскую гоночную серию «Индикар». Слова главы автоконцерна приводит Speedweek.
"У «Феррари» есть богатая история участия в гоночных сериях в США, так почему бы и не оказаться нам в «Индикаре»?
Мы всесторонне изучим и осмыслим эту возможность", — сказал Маркьонне, не сообщив дополнительной конкретики насчет ухода из «Формулы-1».
Ранее российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1».