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«Феррари» может покинуть «Формулу-1»
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«Феррари» может покинуть «Формулу-1» 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава команды "Феррари" Серджио Маркьонне сообщил, что итальянский автопроизводитель может покинуть «Формулу-1» и уйти в американскую гоночную серию «Индикар». Слова главы автоконцерна приводит Speedweek.
"У «Феррари» есть богатая история участия в гоночных сериях в США, так почему бы и не оказаться нам в «Индикаре»?
Мы всесторонне изучим и осмыслим эту возможность", — сказал Маркьонне, не сообщив дополнительной конкретики насчет ухода из «Формулы-1».
Ранее российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой «Формулы-1».
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