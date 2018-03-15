MotoGP: Валентино Росси подписал контракт с «Ямахой» до конца 2020 года

Итальянский мотогонщик Валентино Росси подписал новый двухлетний контракт с заводской командой «Ямаха» и остается в чемпионате мира MotoGP до конца 2020 года. Действующее соглашение пилота и коллектива было рассчитано до конца текущего сезона.

Напарником семикратного чемпиона MotoGP останется испанец Маверик Виньялес, который ранее также продлил контракт до конца 2020 года. На сегодняшний день итальянец выиграл вместе с «Ямахой» 56 Гран-при, а также сумел завоевать титулы в 2004, 2005, 2008 и 2009 годах.