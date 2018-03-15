Тото Вольф: по сезону-2018 можно будет судить о работе Liberty Media 

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением относительно работы руководства Формулы-1 — Liberty Media.
«Легко тренировать руководителей с трибун, принимать решения — сложная задача. Но не все принятые решения можно оценить положительно. Надеюсь, что в будущем мы увидим гонку в Нью-Йорке, Сан-Франциско или Майами и привлекательный этап в Европе или Азии. Впереди второй сезон с Liberty Media, и именно по нему можно будет судить о их работе. Берни Экклстоун, будучи в расцвете сил делал большие дела, ему было достаточно пойти к сингапурскому правительству и сказать о том, что он хочет провести этап. Нынешнему руководству серии нужно доказать, что они тоже могут так работать. Теперь же, когда Берни ушёл, появилась ассоциация промоутеров этапов, все хотят пересмотра договора», — приводит слова Тото Вольфа Stuttgarter Nachrichten.