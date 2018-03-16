Росберг: Ферстаппен не станет чемпионом мира с «Ред Булл»

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил недоумение решением пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена подписать новый контракт с командой. По мнению Нико, у голландца нет шансов на титул в составе австрийской конюшни.

«Макс очень хорош для нашего спорта. Я всегда сожалею, когда он сходит с дистанции, потому что без него гонки становятся скучными. Странно, что он подписал новый контракт с «Ред Булл», потому что там он не получит лучшей машины. Две лучшие команды примут его с распростёртыми объятиями.