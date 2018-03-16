Росберг: Ферстаппен не станет чемпионом мира с «Ред Булл» 

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил недоумение решением пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена подписать новый контракт с командой. По мнению Нико, у голландца нет шансов на титул в составе австрийской конюшни.
«Макс очень хорош для нашего спорта. Я всегда сожалею, когда он сходит с дистанции, потому что без него гонки становятся скучными. Странно, что он подписал новый контракт с «Ред Булл», потому что там он не получит лучшей машины. Две лучшие команды примут его с распростёртыми объятиями.
Ферстаппену не стать чемпионом мира с «Ред Булл». У «Мерседеса» великолепная машина, а «Феррари» вовлечена в соревнования с ними. Есть ли новые таланты у «Ред Булл» в отделе аэродинамики? Пока я знаю то, что Эдриан Ньюи больше не вовлечён в Формулу-1 на все 100%", — цитирует Росберга RN365.