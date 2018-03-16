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Усман Дембеле: «Я „Феррари“ на стадии конструирования»
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Усман Дембеле: «Я „Феррари“ на стадии конструирования» 

Спорт-Экспресс 21 час назад
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметил, что ему еще нужно усовершенствовать игру. Француза журналисты сравнили с "Феррари", но он их поправил.
— Думаю, это слишком для меня, — цитирует sport.es Дембеле. — Если я и «Феррари», то на стадии конструирования. Надеюсь, что все получится. Я хороший игрок, но надеюсь стать отличным.
Моя главная проблема? Глупые потери мяча. Я от сезона к сезону пытаюсь это исправить. Это не шутка. В «Барселоне» считанные разы люди теряют мяч, и когда это происходит, забыть такое сложно. Здесь высок уровень требований. Я должен как можно скорее улучшить ситуацию. Защищаться мне не очень нравится тоже, но я делаю это для команды.
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