Усман Дембеле: «Я „Феррари“ на стадии конструирования»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отметил, что ему еще нужно усовершенствовать игру. Француза журналисты сравнили с "Феррари" , но он их поправил.

— Думаю, это слишком для меня, — цитирует sport.es Дембеле. — Если я и «Феррари», то на стадии конструирования. Надеюсь, что все получится. Я хороший игрок, но надеюсь стать отличным.

Моя главная проблема? Глупые потери мяча. Я от сезона к сезону пытаюсь это исправить. Это не шутка. В «Барселоне» считанные разы люди теряют мяч, и когда это происходит, забыть такое сложно. Здесь высок уровень требований. Я должен как можно скорее улучшить ситуацию. Защищаться мне не очень нравится тоже, но я делаю это для команды.