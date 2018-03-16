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Чарли Уайтинг: «Пилоты не стесняются покидать пределы трассы, чтобы сэкономить время»
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Чарли Уайтинг: «Пилоты не стесняются покидать пределы трассы, чтобы сэкономить время» 

Спорт-Экспресс 20 часов назад
Гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг отметил, что практика установки дополнительных поребриков на трассах продолжится. По его словам, многие пилоты злоупотребляют выездом за пределы трека для получения преимущества. Уайтинг анонсировал изменения на трассе в Остине, где Макс Ферстаппен обогнал Кими Райкконена, после чего был лишен третьего места за выезд за пределы трассы.
— Это будут поребрики, похожие на те, что мы установили в Мексике после инцидента с участием Хэмилтона в 2015 году, — цитирует F1i Уайтинга. — Мы не хотим, чтобы такие случаи повторялись. Сделаем то же самое в Остине. Установим поребрик там, где Макс обогнал Кими. Думаю, сейчас пилоты уже не стесняются покидать пределы трассы, чтобы сэкономить время. И нам нужно принимать меры, чтобы их останавливать.
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