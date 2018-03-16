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Кристина Агилера выступит на Гран-при Азербайджана
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Кристина Агилера выступит на Гран-при Азербайджана 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: autosport.com.ru
На на Гран-при Азербайджана сезона-2018 Формулы-1 выступит американская певица Кристина Агилера, сообщает пресс-служба компании Baku City Circuit. Третий по счёту гоночный уик-энд Формулы-1 пройдёт в Баку с 27 по 29 апреля 2018 года.
Обладательница 6 премий «Грэмми» отыграет в рамках гоночного уик-энда концерт для всех гостей уличной трассы в Баку. Выступление состоится в субботу, 28 апреля, на площадке комплекса Crystal Hall.
Посмотреть фотографию можно на странице Baku City Circuit в «Твиттере».
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