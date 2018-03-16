Кристина Агилера выступит на Гран-при Азербайджана

На на Гран-при Азербайджана сезона-2018 Формулы-1 выступит американская певица Кристина Агилера , сообщает пресс-служба компании Baku City Circuit. Третий по счёту гоночный уик-энд Формулы-1 пройдёт в Баку с 27 по 29 апреля 2018 года.

Обладательница 6 премий «Грэмми» отыграет в рамках гоночного уик-энда концерт для всех гостей уличной трассы в Баку. Выступление состоится в субботу, 28 апреля, на площадке комплекса Crystal Hall.

Посмотреть фотографию можно на странице Baku City Circuit в «Твиттере».