«Ред Булл» видит в Сайнсе замену Риккьярдо

— Мы хотим продлить сотрудничество с Риккьярдо на долгие годы, — цитирует CNN Хорнера. — Но если это не удастся, у нас есть другие хорошие альтернативы. У нас есть отличные гонщики. Пусть Сайнс в этом году и выступает в «Рено», у него контракт с нами и на 2019 год.

Хэмилтон? Его контракт с «Мерседесом» истекает в этом году. Но я не думаю, что он покинет свою команду. Хотя в «Формуле-1» всякое бывает.