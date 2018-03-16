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«Ред Булл» видит в Сайнсе замену Риккьярдо
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«Ред Булл» видит в Сайнсе замену Риккьярдо 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер подтвердил, что команда рассматривает Карлоса Сайнса в качестве возможного сменщика Даниэля Риккьярдо. Контракт австралийца с «Ред Буллом» истекает по окончании нынешнего сезона, а Сайнс проведет его в "Рено".
— Мы хотим продлить сотрудничество с Риккьярдо на долгие годы, — цитирует CNN Хорнера. — Но если это не удастся, у нас есть другие хорошие альтернативы. У нас есть отличные гонщики. Пусть Сайнс в этом году и выступает в «Рено», у него контракт с нами и на 2019 год.
Хэмилтон? Его контракт с «Мерседесом» истекает в этом году. Но я не думаю, что он покинет свою команду. Хотя в «Формуле-1» всякое бывает.
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