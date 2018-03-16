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Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018
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Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018 

Чемпионат.com 16 часов назад
Владельцы чемпионата мира Формулы-1 перед стартом сезона-2018 представили первый рекламный ролик, который станет частью глобальной кампании по продвижению гоночной серии.
Заявлено, что в съёмках приняли участие шесть преданных фанатов Формулы-1, которым позволили почувствовать примерно то, что испытывают гонщики чемпионата мира во время заездов. Видеоролики будут обновляться по ходу сезона — в них будут включаться эпизоды из прошедших Гран-при.
Посмотреть видеоролик можно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
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