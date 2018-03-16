Формула-1 запустила глобальную рекламную кампанию перед стартом сезона-2018

Владельцы чемпионата мира Формулы-1 перед стартом сезона-2018 представили первый рекламный ролик, который станет частью глобальной кампании по продвижению гоночной серии.

Заявлено, что в съёмках приняли участие шесть преданных фанатов Формулы-1, которым позволили почувствовать примерно то, что испытывают гонщики чемпионата мира во время заездов. Видеоролики будут обновляться по ходу сезона — в них будут включаться эпизоды из прошедших Гран-при.

Посмотреть видеоролик можно на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».