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«Макларен» поместил на «гало» логотип производителя шлёпанцев
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«Макларен» поместил на «гало» логотип производителя шлёпанцев 

Чемпионат.com 14 часов назад
Британская команда Формулы-1 «Макларен» стала первым участником чемпионата мира, кто использовал систему защиты головы «гало», обязательную с 2018 года, в качестве площадки для рекламных логотипов.
Коллектив заключил контракт с компанией Gandys, которая специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров. В число товаров входят в том числе и шлёпанцы, которые и обыграли в рекламном контракте с учётом необычной рекламной площади.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Макларена» в «Твиттере».
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