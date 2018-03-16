«Макларен» поместил на «гало» логотип производителя шлёпанцев

Британская команда Формулы-1 «Макларен» стала первым участником чемпионата мира, кто использовал систему защиты головы «гало», обязательную с 2018 года, в качестве площадки для рекламных логотипов.

Коллектив заключил контракт с компанией Gandys, которая специализируется на выпуске одежды, обуви и аксессуаров. В число товаров входят в том числе и шлёпанцы, которые и обыграли в рекламном контракте с учётом необычной рекламной площади.

Фото можно посмотреть на официальной странице «Макларена» в «Твиттере».