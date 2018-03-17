Red Bull не будет в DTM. Впервые с 2001 года 

В новом сезоне DTM австрийский производитель энергетических напитков «Ред Булл» не будет спонсировать ни одну машину.
Red Bull в современном автоспорте почти везде. Они управляют двумя командами в Формуле-1 и спонсируют массу команд и пилотов по всему земному шару. Австрийская компания по производству энергетических напитков поддерживала и гонщиков в популярной немецкой серии DTM с 2001 года. Экс-чемпион Маттиас Экстрём, возможно, был главной их звездой, выступая в цветах Red Bull с 2002 года. Но, когда шведский пилот принял решение покинуть чемпионат, «Красные Быки» тоже вышли из игры.
Это означает, что пилот BMW Марко Виттманн в сезоне-2018 будет соревноваться за рулём M4 DTM в ливрее без логотипов «Ред Булл».
«Это тайм-аут, но не окончательный уход, — сказал представитель «Ред Булл» журналистам Autosport. — В конце года, когда будущее DTM станет ясным, мы займёмся возможностью пересмотрения ситуации».
Будущее первенства было поставлено под сомнение, когда Mercedes объявил о прекращении своего участия, оставляя тем самым только два производителя — BMW и Audi. Напомним, что BMW вернулась в DTM в 2012 году.
Другой австрийский бренд BWT (Best Water Technology) также не продолжит присутствовать в немецкой «кузовной» серии. В прошлом сезоне они спонсировал гонщиков Mercedes (Лукас Ауэр и Эдоардо Мортара), а в этом году сделают упор на продолжении поддержки команды Force India в Формуле-1. Плюс ими будут проспонсированы Arden в F2 и Lechner в Supercup Porsche.