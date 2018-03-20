Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом «Формулы-1»

"Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы хотел когда-нибудь оказаться в одной команде именно с таким пилотом. Ничто так не мотивирует, как ощущение, что скоро для тебя может все закончиться. Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прокомментировал скорый дебют в "Формуле-1". Слова спортсмена приводит Autosport.com.ru.

Я не хочу просто быть в Формуле-1 для галочки, я хочу показывать достойные результаты. Я хочу быть лучшим гонщиком Ф1 из России, и для этого я должен сделать достаточно много. Также я понимаю, что не надо пытаться прыгнуть выше головы, чтобы сразу же показать себя. Так можно сделать то, чего делать не стоит", — сказал Сироткин.

"Сильная и спокойная гонка в очках, вот к чему стоит стремиться в Мельбурне, и я искренне верю, что там мы и будем", — добавил Сироткин. Он отметил, что прежде всего надо быть объективным к самому себе.

Гран-при Австралии пройдет с 23 по 25 марта.

Ранее Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой "Формулы-1".