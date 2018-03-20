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Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом «Формулы-1»
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Сироткин хочет быть лучшим русским пилотом «Формулы-1» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: @sergeysirotkin_official
Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин прокомментировал скорый дебют в "Формуле-1". Слова спортсмена приводит Autosport.com.ru.
"Наверное, страшно иметь в напарниках Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, но я бы хотел когда-нибудь оказаться в одной команде именно с таким пилотом. Ничто так не мотивирует, как ощущение, что скоро для тебя может все закончиться.
Я не хочу просто быть в Формуле-1 для галочки, я хочу показывать достойные результаты. Я хочу быть лучшим гонщиком Ф1 из России, и для этого я должен сделать достаточно много. Также я понимаю, что не надо пытаться прыгнуть выше головы, чтобы сразу же показать себя. Так можно сделать то, чего делать не стоит", — сказал Сироткин.
Он отметил, что прежде всего надо быть объективным к самому себе.
"Сильная и спокойная гонка в очках, вот к чему стоит стремиться в Мельбурне, и я искренне верю, что там мы и будем", — добавил Сироткин.
Гран-при Австралии пройдет с 23 по 25 марта.
Ранее Сироткин поделился ожиданиями перед первой гонкой "Формулы-1".
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