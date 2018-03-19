Хэмилтон: продление контракта сейчас не в приоритете 

Действующий чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», признал, что в настоящее время переговоры по новому контракту с командой приостановлены.
«Мы начали переговоры, но пока они приостановлены, поскольку для меня продление контракта сейчас не в приоритете. Я хочу гоняться, и в какой-то момент придётся вновь задуматься о контракте, но сделаю это я тогда, когда всё будет готово — я не буду подстраиваться под кого-то в вопросе контракта», — сказал Хэмилтон в интервью Diario Sport.