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Баттон опубликовал фото в форме команды Kunimitsu японской серии SuperGT
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Баттон опубликовал фото в форме команды Kunimitsu японской серии SuperGT 

Чемпионат.com 5 часов назад
Британский гонщик Дженсон Баттон опубликовал фотографию в новой для себя экипировке — в нынешнем сезоне бывший пилот «Макларена» и чемпион мира 2009 года проведёт в японской серии SuperGT. Напомним, что британский пилот будет выступать за команду Kunimitsu в одном экипаже с японском гонщиком Наоки Ямамото. Выступать экипаж будет на Honda NSX-GT. В календаре японской Super GT на сезон-2018 значится восемь этапов. Чемпионат стартует в начале апреля на трассе «Окаяма», а завершится 11 ноября в Мотеги.
Посмотреть фотографию можно в официальном «инстаграме» Дженсона Баттона.
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