Формула-1 2018, прогнозы: Хэмилтон — чемпион, Сироткин опередит Стролла

Шесть главных ставок на стартующий в Мельбурне сезон Формулы-1.

23 марта на трассе «Альберт-парк» в Мельбурне пройдут пятничные свободные заезды Гран-при Австралии. Сезон-2018 стартует, и накануне гоночного уик-энда авторы «Чемпионата» определились с шестью прогнозами на год.

Евгений Кустов : Полностью разделяю надежды Льюиса Хэмилтона, что в этом году борьба за титул получится жёсткой и между гонщиками разных команд, но зимние тесты всё-таки не дают достаточного повода для оптимизма. Новый «Мерседес» хорош, немецкие моторы по-прежнему обгоняют конкурентов по совокупности характеристик, а Валттери Боттас пока не доказал, что способен стабильно, а не спорадически создавать Льюису внутрикомандную конкуренцию. Раз так, англичанин — главный фаворит в личном зачёте, где он и Феттель мечтают догнать по титулам Хуана Мануэля Фанхио. Пока шансы Хэмилтона смотрятся предпочтительнее. Пилоты «Ред Булл»? Пока всё (и все) говорит, что моторы «Рено» ещё не готовы обеспечить Макса и Дэна достаточной мощностью. Очень жаль!

Дмитрий Захарченко : В отличие от Макса Ферстаппена , Даниэль Риккардо контракт с «Ред Булл» не продлил. Стороны вежливо отвечают, что на это ещё есть время, но австрийцы уже дали понять, что в случае чего удерживать Риккардо не будут. В любом случае Милтон-Кейнс будет только рад возможности выстроить коллектив вокруг Ферстаппена, в то время как у Риккардо влияния на команду становится всё меньше.

Как верно отметил зимой сам австралиец, от его следующего контракта зависит, станет ли он когда-нибудь чемпионом. При этом Дэн понимает, что его победа над Феттелем в 2014-м ещё свежа в памяти, но потихоньку забывается, да и пример Марка Уэббера , который так и ушёл из Формулы-1 без титула, вряд ли Риккардо успокаивает. В услугах австралийца заинтересован практически весь паддок — любая команда, кроме «Мерседеса» (зачем, когда подрастает свой Окон), будет только рада видеть его за рулём своей машины. И Риккардо наверняка получит предложение, в рамках которого именно он станет главной фигурой — вероятно, гонщик предпочтёт попробовать создать вокруг себя новую команду, чем делить «Ред Булл» с Ферстаппеном.

Райкконен отправится на пенсию

Евгений Кустов: Каждый год финна в «Феррари» проходит примерно одинаково. Кими быстро начинает уступать напарнику, переходит к неофициальному статусу второго пилота, иногда просыпается, но ненадолго. Тем не менее, получает продление контракта ещё на год. Однако есть ощущение, что в 2018-м всё изменится. Райкконен всё ближе к «пенсионному» возрасту, а у «Феррари» всё больше кандидатов на замену.

В настоящий момент без контрактов на 2019-й находятся Хэмилтон, Риккардо, Боттас, Перес, Грожан, Хюлькенберг (с «Рено» есть только опция), Сайнс (но надо выкупать права у «Ред Булл») и так далее. Наконец, есть Леклер, хотя не в правилах «Феррари» брать пилотов со всего одним сезоном за спиной. Так или иначе, «Скудерия» наконец сойдёт с проторенной дорожки и решится на перемены.

«Рено» опередит «Макларен»

Дмитрий Захарченко: Одной из главных интриг предстоящего сезона обещает быть борьба за четвёртое место Кубка конструкторов. Главные фавориты здесь — «Рено» и «Макларен». В качестве «тёмных лошадок» могут выступить «Хаас» и «Торо Россо», да и от «Уильямса» с «Форс Индия» сюрпризы возможны. Однако именно «Рено» сейчас выглядит сильнейшей командой середины пелотона.

У «Рено» огромные ресурсы, команда развивается, а Сириль Абитебуль получил карт-бланш на формирование коллектива. С момента возвращения марки в статусе заводской команды «Рено» прибавляет каждый год и очень неплохо смотрелась на тестах этой зимой. Нельзя забывать, что в составе «Рено» два молодых и быстрых пилота. Да, соперники тоже не сидят сложа руки, но «Макларен» и «Торо Россо» требуется время, чтобы разобраться с новыми моторами, у «Хааса» и «Форс Индия» недостаточно ресурсов, а «Уильямс» пока вовсе не обещает ничего хорошего.

Сироткин будет впереди Стролла

Евгений Кустов: Пусть перспективы «Уильямса» туманны, мы всё-таки рассчитываем на успешные выступления Сергея Сироткина. Ну, на относительно успешные. Пусть напарник россиянина имеет за спиной один сезон, в целом Сергей — куда более опытный гонщик, что должно сказаться. Да и не сказать, что Лэнс так уж ярко проявлял себя в сезоне-2017. Канадец демонстрировал вспышки скорости, но и к концу года не выглядел пилотом, который вот-вот совершит прорыв, прибавив как в скорости, так и в стабильности.

Окон опередит Переса

Дмитрий Захарченко: Ещё в прошлом году между напарниками нередко возникали стычки, гонщики отказывались следовать инструкциям команды и пререкались с инженерами по радио, а в Бельгии и вовсе не поделили трассу — дважды. И всё это никуда не денется и в новом сезоне, более того — соперничество наверняка станет острее. Дело в том, что и Перес, и Окон рассчитывают успехами в «Форс Индия» завоевать место в топ-команде, а для этого необходимо убедительно опередить напарника. Так, Окон уже намекнул, что «Мерседес» поставил французу несколько целей не сезон, а это значит, что Эстебан уже в списке возможных кандидатов в напарники Хэмилтону. В то же время у Переса контактов с топ-командами нет, а поражение от куда менее опытного напарника станет смертельным ударом по репутации. Именно поэтому Серхио испытывает большее давление. Прошлый год для Окона был дебютом в «Форс Индия», но во второй половине сезона француз победил напарника в квалификациях (5:4) и набрал всего на пару очков меньше — на второй год Эстебан должен стать ещё сильнее.