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Хартли: гонка в Австралии — тот этап, которого я жду больше всего
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Хартли: гонка в Австралии — тот этап, которого я жду больше всего 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: f1report.ru
Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли прокомментировал предстоящий Гран-при Австралии.
«Вероятно, гонка в Австралии — это тот этап, которого я жду больше всего во всём сезоне. Это первый Гран-при в чемпионате, и прошло несколько месяцев, прежде чем мы вновь можем сесть за руль в гонках — накопилось немало адреналина в ожидании старта сезона. Кроме того этап в Мельбурне для меня практически домашний. После моего возвращения в Новую Зеландию каждый второй или третий человек, которого я встречал, говорил мне о том, что он приедет на Гран-при Австралии», — сказал Хартли.
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