Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австралии

ТАСС , 23 марта. Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Австралии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Внимание российских болельщиков будет приковано к Сергею Сироткину , который дебютирует в «Формуле-1» за команду «Уильямс». 22-летний москвич заменил в коллективе завершившего карьеру в «королевских гонках» бразильца Фелипе Массу, его партнером будет 19-летний канадец Лэнс Стролл, и именно с ним в первую очередь будут сравнивать результаты россиянина в стартующем сезоне. На тестах «Уильямс» не проехал ни одного круга в квалификационном режиме, поэтому судить о чистой скорости команды сложно. Австралийский этап во многом должен показать расклад сил в пелотоне.

С 1996 года, когда Гран-при Австралии стал проводиться на «Альберт-Парке», именно здесь проходит стартовый этап чемпионата. Исключение было сделано в 2006 году в связи с проведением в сроки начала чемпионата в Мельбурне Игр Британского содружества, тогда австралийский этап был третьим в календаре. А в 2010-м Австралия уступила роль открытия Бахрейну. До 1996 года Гран-при Австралии проводился в Аделаиде, куда «королевские гонки» приезжали в период с 1985 по 1996 год.

Трасса в Мельбурне — одна из самых длинных в календаре чемпионата. Она представляет собой комбинацию коротких прямых и быстрых плавных поворотов. Трасса очень требовательна к моторам — около 60% дистанции гонщики проходят, нажав педаль газа в пол. Покрытие трека довольно гладкое и обладает весьма низкими сцепными свойствами, особенно это скажется на старте этапа в пятничных заездах.