Верляйн: странно, что побеждённые мною напарники остались в Формуле-1 

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, который два последних года выступал в Формуле-1, в 2018 году вернётся в немецкую кузовную серию DTM, где будет гоняться за марку «Мерседес», назвал странной ситуацию с его положением в новом сезоне.
«Конечно, я бы хотел остаться в Формуле-1. Мне кажется, что за два года я доказал, что заслужил место в чемпионате мира. Странно, что побеждённые мною напарники остались в Формуле-1, а я нет. Эстебан Окон и Маркус Эрикссон, которых я превзошёл, выступают в Формуле-1, а я вернулся в DTM», — сказал Верляйн Sudkurier.