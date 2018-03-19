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Верляйн: странно, что побеждённые мною напарники остались в Формуле-1
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Верляйн: странно, что побеждённые мною напарники остались в Формуле-1 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: f1report.ru
Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, который два последних года выступал в Формуле-1, в 2018 году вернётся в немецкую кузовную серию DTM, где будет гоняться за марку «Мерседес», назвал странной ситуацию с его положением в новом сезоне.
«Конечно, я бы хотел остаться в Формуле-1. Мне кажется, что за два года я доказал, что заслужил место в чемпионате мира. Странно, что побеждённые мною напарники остались в Формуле-1, а я нет. Эстебан Окон и Маркус Эрикссон, которых я превзошёл, выступают в Формуле-1, а я вернулся в DTM», — сказал Верляйн Sudkurier.
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