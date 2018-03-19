Вольф: новый сезон обещает захватывающую битву трёх команд 

Глава «Мерседеса» в Формуле-1 Тото Вольф прокомментировал предстоящий старт сезона-2018 на Гран-при Австралии.
«В прошлом году конкуренция была очень высока, и мы ни на мгновение не могли позволить себе расслабиться. „Феррари“ была близка, и было очень плотное сражение между нами. Новый сезон обещает захватывающую битву трёх команд — «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». Оба наших пилота, кажется, довольны болидом, но нам только предстоит увидеть его скорость в гоночных условиях. На тестах надёжность была высокой, но преждевременно делать какие-либо выводы», — сказал Вольф.