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Вольф: новый сезон обещает захватывающую битву трёх команд
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Вольф: новый сезон обещает захватывающую битву трёх команд 

Чемпионат.com 2 часа назад
Глава «Мерседеса» в Формуле-1 Тото Вольф прокомментировал предстоящий старт сезона-2018 на Гран-при Австралии.
«В прошлом году конкуренция была очень высока, и мы ни на мгновение не могли позволить себе расслабиться. „Феррари“ была близка, и было очень плотное сражение между нами. Новый сезон обещает захватывающую битву трёх команд — «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл». Оба наших пилота, кажется, довольны болидом, но нам только предстоит увидеть его скорость в гоночных условиях. На тестах надёжность была высокой, но преждевременно делать какие-либо выводы», — сказал Вольф.
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