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F1: Больше денег — выше место
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F1: Больше денег — выше место 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
Не секрет, что Формула-1 — очень дорогой вид спорта. «Если вы хотите стать миллионером в Формуле-1, то вам нужно прийти в нее миллиардером», — сказал как-то бывший совладелец и руководитель команды McLaren F1 Рон Деннис. Немецкий журнал Auto Bild опубликовал данные о годовых бюджетах команд Формулы-1 (в скобках — место команды в Кубке конструкторов 2017)
1 (1). Mercedes — 450 миллионов евро;
2 (2). Ferrari — 430 миллионов евро;
3 (3). Red Bull — 350 миллионов евро;
4 (9). McLaren — 250 миллионов евро;
5 (6). Renault — 200 миллионов евро;
6 (10). Sauber — 135 миллионов евро;
7 (5). Williams — 135 миллионов евро;
8 (7). Toro Rosso — 125 миллионов евро;
9 (8). Haas — 110 миллионов евро;
10 (4). Force India — 110 миллионов евро.
Напомним, что Чемпионат мира Формулы-1 2018 стартует на этой неделе в австралийском Мельбурне.
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