F1: Больше денег — выше место

Не секрет, что Формула-1 — очень дорогой вид спорта. «Если вы хотите стать миллионером в Формуле-1, то вам нужно прийти в нее миллиардером», — сказал как-то бывший совладелец и руководитель команды McLaren F1 Рон Деннис . Немецкий журнал Auto Bild опубликовал данные о годовых бюджетах команд Формулы-1 (в скобках — место команды в Кубке конструкторов 2017)

1 (1). Mercedes — 450 миллионов евро;

2 (2). Ferrari — 430 миллионов евро;

3 (3). Red Bull — 350 миллионов евро;

4 (9). McLaren — 250 миллионов евро;

5 (6). Renault — 200 миллионов евро;

6 (10). Sauber — 135 миллионов евро;

7 (5). Williams — 135 миллионов евро;

8 (7). Toro Rosso — 125 миллионов евро;

9 (8). Haas — 110 миллионов евро;

10 (4). Force India — 110 миллионов евро.

Напомним, что Чемпионат мира Формулы-1 2018 стартует на этой неделе в австралийском Мельбурне.