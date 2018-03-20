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Лоу: похоже, что Гран-при Австралии пройдёт в очень плотной борьбе
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Лоу: похоже, что Гран-при Австралии пройдёт в очень плотной борьбе 

Чемпионат.com 3 часа назад
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу прокомментировал предстоящий Гран-при Австралии сезона 2018 года.
«Мы все очень рады вернуться в Мельбурн на первую гонку сезона. В этом сезоне нас ждёт много нового: новый болид, новый состав пилотов, новые сотрудники, изменения в правилах и новые покрышки — это, я уверен, сделает интересными гонки нового чемпионата. Первая гонка всегда очень особенная. Хорошо выбраться из европейской зимы в приятный климат в Мельбурне, где очень впечатляющие фанаты.
Нельзя не отметить некоторую напряжённость в преддверии первой квалификации, которая покажет расстановку сил в пелетоне, а мы узнаем результаты нашей работы над FW41 в межсезонье. Мы рады видеть в качестве напарников Лэнса и Сергея, и похоже, что Гран-при пройдёт в очень плотной борьбе, поскольку все команды, похоже, отлично поработали зимой. Это добавит головной боли командам, но порадует фанатов, которым мы хотели бы показать отличное шоу", — сказал Лоу.
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