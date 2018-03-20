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Гасли: впервые я проведу в Мельбурне гонку
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Гасли: впервые я проведу в Мельбурне гонку 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Французский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Пьер Гасли прокомментировал предстоящий Гран-при Австралии сезона-2018.
«Я очень рад приехать в Австралию, потому что это первая гонка года и также начало моего первого полного сезона в Формуле-1. Это, безусловно, будет особый уик-энд для меня, и я с нетерпением жду его! Я был в Мельбурне в качестве резервного пилота «Ред Булл» пару лет назад, но это будет первый раз, когда я наконец проведу гонку — новая трасса для меня всегда очень интересна", — сказал Гасли.
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