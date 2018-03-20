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Тест по сезону-2018 Формулы-1: гонщики, правила, техника
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Тест по сезону-2018 Формулы-1: гонщики, правила, техника 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Знаете ли вы всё о сезоне-2018 Формулы-1?
Уже в этот уик-энд в Мельбурне на автодроме «Альберт-парк» стартует новый сезон Формулы-1. 23 марта нас ждут пятничные свободные заезды, в субботу, 22 марта, — третья практика и квалификация, ну а в воскресенье, 25 марта, — гонка. 10 команд, 20 гонщиков, 21 Гран-при, новые спонсоры и очередные изменения в регламенте — знаете ли вы всё о чемпионате-2018? Проверить себя можно благодаря тесту от «Чемпионата».
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: Готовы ли вы к новому сезону Формулы-1?
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