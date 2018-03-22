Формула-1: дебют Сироткина, борьба «Феррари» и «Ред Булл», надежды «Хонды»

Дебют третьего россиянина, эксперименты новых владельцев и новая погоня за «Мерседесом» — разбираем главное в сезоне-2018 Формулы-1.

Мы вступаем в новую эру истории Формулы-1. Последняя надежда на сохранение прежнего мира умерла, когда Тото Вольф заявил, что не может спилить «гало». Гран-при Австралии ознаменует собой не только старт нового сезона Формулы-1, но и станет отправной точкой новой эпохи чемпионата мира — эры «Либерти». Хочется вам того или нет. Разбираемся, какие перемены произошли в Формуле-1 в преддверии сезона-2018.

Новый облик и «гало»

С приходом «Либерти» стало ясно, что так долго назревавшие перемены в Формуле-1 неминуемы. Новые владельцы во главе с Чейзом Кэри обещали выправить экономический климат первенства и сделать борьбу более равной, а также привлечь новых болельщиков, освежив первенство. Итогом первого года работы «Либерти» в этом направлении стали новый логотип, отказ от «грид-гёрлз» и написанная голливудским композитором тема первенства. «Либерти» также обещает запустить стриминговую платформу, но что-то пошло не так, и первый этап сезона будет доступен лишь некоторым болельщикам в рамках бета-тестирования.

Если говорить непосредственно о гонках, то и здесь перемен немало. Во-первых, на машинах появилась система защиты кокпита «гало» — несколько килограммов метала над головой гонщика. Вместе с этим, чтобы разнообразить стратегии пилотов по ходу заездов, «Пирелли» подготовила несколько дополнительных составов резины. Так, в Канаде самым жёстким компаундом сликов станет «суперсофт» — сверхмягкая смесь. А совсем недавно ФИА объявила, что на Гран-при Австралии — впервые в истории Формулы-1 — будет три зоны DRS.

Таким образом, в 2018 году Формула-1 предстанет в совершенно новом обличии — и это будет первый шанс оценить инициативы «Либерти» на практике. Но по ходу сезона ожидаются и другие нововведение: дополнительные вставки в телетрансляции, цифровой контент или эксперименты с болельщиками на автодроме. Решение остальных задач — ограничение бюджетов, создание более конкурентной среды — отложено, увы, на более поздний срок. Есть ощущение, что чем сложнее и важнее цель, тем медленнее новые владельцы приступают к её реализации.

«Мерседес», бессменный чемпион четырёх последних лет, и в этом году остаётся главным фаворитом. Преследователи немцев — «Феррари» и «Ред Булл» — неплохо смотрелись на предсезонных тестах, но пока трудно оценить разрыв между фаворитами и их соперниками. «Я думаю, три топ-команды разделяет около полусекунды», — отметил накануне домашней гонки Даниэль Риккардо . С австралийцем согласен руководитель «Мерседеса» Тото Вольф: он считает, что за чемпионство будут бороться три команды.

В прошлом году ближе всех к «Мерседесу» подобралась «Феррари», которой удавалось более гибко работать с резиной и лучше выступать на медленных извилистых трассах. Но в этом году в Маранелло увеличили колёсную базу шасси, и, возможно, у новой машины не будет преимуществ старой модели. На тестах в Барселоне SF71H установила неофициальный рекорд круга, но на длинных отрезках «Феррари» соперникам уступала. В то же время «Ред Булл» в работе над RB14 развивала наработки прошлогодней модели, а потому болид получился понятным гонщикам и практически сразу поехал без проблем. «Это были лучшие зимние тесты „Ред Булл“ на моей памяти», — сказал тогда Риккардо. Правда, в Барселоне не обошлось без поломок, и один из главных вопросов для австрийцев — надёжность моторов «Рено»

Новые лидеры середины пелотона

За спинами лидеров традиционно идёт плотное сражение за звание сильнейшего середняка пелотона. У преследователей, среди которых даже такие мастодонты от автоспорта, как «Макларен», на данный момент нет достаточных ресурсов или технологий, чтобы догнать грандов, а потому предел мечтаний для семи команд первенства — четвёртое место Кубка конструкторов. И битва обещает быть острой как никогда — буквально все команды, за исключением тройки лидеров и, пожалуй, «Заубера», рассчитывают принять в ней участие.

Последние два года четвёртое место за собой удерживает «Форс Индия» — команда с одним из самых маленьких бюджетов в Формуле-1. Новой машины «Форс Индия» ещё никто не видел, а облегчённая версия, выступавшая на тестах, не впечатлила. Зато явно прибавил «Рено», неожиданно быстр был «Хаас», да и «Макларен», если оставить за скобками технические проблемы, показал неплохую скорость. Удивительно, но даже «Хонда» отработала тесты без серьёзных проблем, после чего в «Торо Россо» поставили себе новую цель на Гран-при Австралии — набрать очки. Не блещет пока разве что «Уильямс», но будем верить, что в Гроуве разберутся с новой машиной и она окажется конкурентоспособной.

Дела «Хонды»

За без малого 70 лет истории Формулы-1 двигатели «Хонды» выиграли шесть Кубков конструкторов, пять чемпионатов мира и свыше 70 гонок. Но все эти успехи в прошлом, а последние три года с «Маклареном» обернулись для японцев провалом, и первое место «Хонда» занимает разве что по мемам. Мало кто верил, что после такого «Хонде» удастся переломить ситуацию с «Торо Россо», но, похоже, всё именно так. В Барселоне моторы «Хонды» отработали без нареканий: в первую неделю тестов «Торо Россо» проехала больше других команд, а всю вторую неделю на STR13 использовался лишь один мотор. Конечно, побед и подиумов от «Торо Россо» даже с первоклассным двигателем ждать пока не приходится, да и отсутствие опыта у пилотов — Гасли с Хартли на двоих провели всего девять гонок — не добавляет уверенности. Но пока в «Хонде» довольны подготовкой к сезону, а «Ред Булл», по слухам, уже рассматривает возможность перехода своей основной команды на японские силовые установки.

В 2018 году на стартовой решётке появятся два дебютанта — чемпион Формулы-2 Шарль Леклер и его экс-соперник по молодёжным сериям Сергей Сироткин. И если приход француза был ожидаем, а его дальнейшие перспективы очевидно связаны с «Феррари» и положением дел в Маранелло, то о Сироткине следует поговорить подробнее. Впервые о Сергее заговорили после чемпионства в Формуле «Абарт», откуда россиянин перешёл транзитом через AutoGP в Мировую серию «Рено». Но по-настоящему Сироткин раскрылся в GP2 (сейчас — Формула-2), когда в составе команды-середняка «Рапакс» уже в дебютном сезоне стал подниматься на подиумы и выигрывать гонки.

Стать чемпионом в GP2 Сироткину так и не удалось, но эти успехи помогли ему стать резервистом «Рено», набраться опыта работы с командой Формулы-1 и тестировать машины нынешнего поколения. Это сыграло свою роль на тестах в Абу-Даби, которые помогли Сироткину склонить «Уильямс» в пользу контракта с россиянином вместо планировавшегося возвращения Роберта Кубицы.

Теперь Сироткину предстоит главный старт в жизни — старт в «Больших призах». Пока неизвестно, удастся ли «Уильямсу» прибавить с новой машиной, ставить какие-либо цели бессмысленно. Тем не менее, вспоминая опыт Сироткина, его техническую подкованность и навыки доводки машины, можно ожидать, что Сергею по плечу поехать на уровне Стролла и в дальнейшем обойти напарника. А мы помним, что именно сосед по боксам — главный соперник любого пилота.