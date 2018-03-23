Гран-при Австралии Формулы-1: «Мерседес» впереди, «Ред Булл» догоняет 

Три команды в борьбе за титул Формулы-1? Как же хочется, чтобы это оказалось правдой!
В Мельбурне официально стартовал первый гоночный уик-энд сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. В пятницу пилотам традиционно дали две полуторачасовые тренировочные сессии — это были первые после предсезонных тестов заезды команд, и они пролили ещё немного света на расстановку сил в этом году. Разбираемся, как команды провели первые свободные заезды и чего нам ждать в этой гонке и паре ближайших.
Не так уж далеко до «Мерседеса»
В обеих сессиях пятничных тренировок лучшим временем отметился Льюис Хэмилтон — «Мерседес» снова подтверждает статус главного фаворита предстоящего сезона. Но разрыв между лидером и его ближайшим преследователем — Максом Ферстаппеном на «Ред Булл» — составил менее полутора десятых. Не так далеко от первой позиции по итогам заездов расположились и «Феррари» — Кими Райкконен проиграл менее трёх десятых секунды, при этом в обеих тренировках финн оказался быстрее Себастьяна Феттеля. Не исключено, что в квалификации «Мерседес» вновь активирует экстремальные режимы работы двигателя и добьётся существенной прибавки, но пока разрыв между тремя лидерами минимален. А ведь год назад, когда «Серебряные стрелы» проиграли «Скудерии» гонку, в свободных тренировках Хэмилтон был на полсекунды быстрее всех.
«Похоже, борьба будет плотной — и это хорошие новости, — считает Феттель. — Думаю, у нас ещё есть скорость в запасе, и мы сможем что-то предпринять в субботу. В любом случае пока рано судить о расстановке сил — она будет ясна лишь после пары гонок». «Нам ещё есть над чем поработать в плане одного быстрого круга: на „ультрасофте“ у меня возникла сильная недостаточная поворачиваемость, но длинные отрезки более репрезентативны, и я ими очень доволен, — признался Риккардо. — Но завтра обещают дождь, так что я не знаю, насколько всё это показательно».
Если говорить о длинных сериях — их гонщики отрабатывали во второй сессии, прерванной красными флагами из-за проблем с трассой, то анализ вновь показывает, что «Мерседес» и «Ред Булл» очень близки друг к другу, в то время как «Феррари» немного отстаёт. Впрочем, разница невелика, а характер трассы в Альберт-парке не способствует обгонам, да и погода может преподнести сюрпризы, так что фактически все три гранда примерно в равном положении.
Американская сенсация
В середине поля продолжает удивлять «Хаас», и теперь можно смело сказать, что именно американская команда — главная сенсация зимы. Уже в первой сессии Ромен Грожан показал седьмое время, уступив лишь гонщикам топ-команд, а после обеда француз поднялся на шестую строчку, оставив позади даже Риккардо на «Ред Булл». Грожан проиграл Хэмилтону всего-то семь десятых — блестящее начало сезона! И грустные новости для других команд-середняков. «Рено» и «Макларен» тоже довольно быстры, но Алонсо, Вандорн и Сайнс делили между собой позиции в конце первой десятки, в то время как Грожан оказался быстрее этой троицы в обеих сессиях. Да и сильное девятое время Кевина Магнуссена после обеда несомненно добавит «Хаасу» оптимизма. «Макларену» пятница принесла больше плохих новостей, чем хороших: MCL33, как и в Барселоне, похоже, достаточно быстра, чтобы регулярно бороться за выход в третий сегмент, но по-прежнему также часто ломается: по часу потеряли Алонсо и Вандорн из-за технических проблем. «Интеграция моторов „Рено“ займёт некоторое время, тем не менее мы должны регулярно набирать очки и быть ближе к подиуму. В конце концов, мы же „Макларен“», — сказал бельгийский пилот. «Рено» пока немного уступает «Хаасу» с «Маклареном» — и последнее в свете перехода Уокинга на новые моторы должно быть для французов особенно чувствительно. Но Сайнсу с Хюлькенбергом ещё предстоит реализовать потенциал нового шасси — и некоторые уже его побаиваются. «Они, возможно, будут наступать первой тройке на пятки, — отметила Клэр Уильямс. — „Рено“ добился феноменального прорыва».
«Уильямс» рассчитывает на большее
«Форс Индия» и «Уильямс», если судить по результатам тренировок, откатились во вторую половину пелотона — пока дела у клиентских команд «Мерседеса» идут не слишком здорово. «Форс Индия» только в Мельбурне начала работу над новой машиной: в Барселоне тестировалась «промежуточная» версия, поэтому инженерам и пилотам необходимо больше времени, чтобы разобраться с болидом.
Пилоты «Уильямса» закончили день на 14-й и 18-й позициях — Лэнс Стролл на четыре десятых секунды опередил Сергея Сироткина. Канадец также отмечает, что мог проехать ещё быстрее, но попытка была прервана красными флагами. «Там точно было ещё несколько десятых. Думаю, мы в достойной позиции. Машина, кажется, прибавила по сравнению с тестами», — отметил гонщик. Правда, под самый занавес заездов Строллу пришлось остановиться на трассе — параметры силовой установки подошли к предельным параметрам, и инженеры решили перестраховаться. «Ощущения от машины сильно отличаются по сравнению с теми, что были в Барселоне. Пока рано говорить, но, думаю, мы в порядке, — поделился, в свою очередь, Сергей Сироткин. — Цель — третий сегмент. В середине пелотона плотная борьба, но если мы отработаем идеально, сможем пробиться в Q3». Не всё пока радужно и в «Торо Россо»: после неплохих тестов в Фаэнце рассчитывали побороться в Мельбурне за очки, но по итогам тренировок Брендон Хартли и Пьер Гасли заняли лишь 16-е и 17-е места, хотя в первой сессии француз стал 11-м. «Похоже, мы будем сражаться в середине пелотона, но перед квалификацией необходимо добиться прогресса», — заявил Хартли. Не блещет и «Заубер» — швейцарцы, судя по всему, останутся главным аутсайдером первенства. Так, Маркус Эрикссон, опередивший Леклера на одну тысячную секунды, проиграл Сироткину и Гасли более восьми десятых секунды. «Впереди ещё много работы», — подтвердил Эрикссон.
В ожидании квалификации
На субботу синоптики прогнозируют стопроцентную вероятность осадков, причём дождь будет лить с самого утра и до вечера, так что квалификация наверняка пройдёт на мокрой трассе. В такой ситуации сделать новые выводы о расстановке сил в пелотоне не получится вовсе, зато борьба обещает быть по-настоящему непредсказуемой.