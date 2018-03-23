Гран-при Австралии Формулы-1: «Мерседес» впереди, «Ред Булл» догоняет

Три команды в борьбе за титул Формулы-1? Как же хочется, чтобы это оказалось правдой!

В Мельбурне официально стартовал первый гоночный уик-энд сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. В пятницу пилотам традиционно дали две полуторачасовые тренировочные сессии — это были первые после предсезонных тестов заезды команд, и они пролили ещё немного света на расстановку сил в этом году. Разбираемся, как команды провели первые свободные заезды и чего нам ждать в этой гонке и паре ближайших.

Не так уж далеко до «Мерседеса»

В обеих сессиях пятничных тренировок лучшим временем отметился Льюис Хэмилтон — «Мерседес» снова подтверждает статус главного фаворита предстоящего сезона. Но разрыв между лидером и его ближайшим преследователем — Максом Ферстаппеном на «Ред Булл» — составил менее полутора десятых. Не так далеко от первой позиции по итогам заездов расположились и «Феррари» Кими Райкконен проиграл менее трёх десятых секунды, при этом в обеих тренировках финн оказался быстрее Себастьяна Феттеля . Не исключено, что в квалификации «Мерседес» вновь активирует экстремальные режимы работы двигателя и добьётся существенной прибавки, но пока разрыв между тремя лидерами минимален. А ведь год назад, когда «Серебряные стрелы» проиграли «Скудерии» гонку, в свободных тренировках Хэмилтон был на полсекунды быстрее всех.

«Похоже, борьба будет плотной — и это хорошие новости, — считает Феттель. — Думаю, у нас ещё есть скорость в запасе, и мы сможем что-то предпринять в субботу. В любом случае пока рано судить о расстановке сил — она будет ясна лишь после пары гонок». «Нам ещё есть над чем поработать в плане одного быстрого круга: на „ультрасофте“ у меня возникла сильная недостаточная поворачиваемость, но длинные отрезки более репрезентативны, и я ими очень доволен, — признался Риккардо. — Но завтра обещают дождь, так что я не знаю, насколько всё это показательно».

Если говорить о длинных сериях — их гонщики отрабатывали во второй сессии, прерванной красными флагами из-за проблем с трассой, то анализ вновь показывает, что «Мерседес» и «Ред Булл» очень близки друг к другу, в то время как «Феррари» немного отстаёт. Впрочем, разница невелика, а характер трассы в Альберт-парке не способствует обгонам, да и погода может преподнести сюрпризы, так что фактически все три гранда примерно в равном положении.

Американская сенсация

В середине поля продолжает удивлять «Хаас», и теперь можно смело сказать, что именно американская команда — главная сенсация зимы. Уже в первой сессии Ромен Грожан показал седьмое время, уступив лишь гонщикам топ-команд, а после обеда француз поднялся на шестую строчку, оставив позади даже Риккардо на «Ред Булл». Грожан проиграл Хэмилтону всего-то семь десятых — блестящее начало сезона! И грустные новости для других команд-середняков. «Рено» и «Макларен» тоже довольно быстры, но Алонсо, Вандорн и Сайнс делили между собой позиции в конце первой десятки, в то время как Грожан оказался быстрее этой троицы в обеих сессиях. Да и сильное девятое время Кевина Магнуссена после обеда несомненно добавит «Хаасу» оптимизма. «Макларену» пятница принесла больше плохих новостей, чем хороших: MCL33, как и в Барселоне, похоже, достаточно быстра, чтобы регулярно бороться за выход в третий сегмент, но по-прежнему также часто ломается: по часу потеряли Алонсо и Вандорн из-за технических проблем. «Интеграция моторов „Рено“ займёт некоторое время, тем не менее мы должны регулярно набирать очки и быть ближе к подиуму. В конце концов, мы же „Макларен“», — сказал бельгийский пилот. «Рено» пока немного уступает «Хаасу» с «Маклареном» — и последнее в свете перехода Уокинга на новые моторы должно быть для французов особенно чувствительно. Но Сайнсу с Хюлькенбергом ещё предстоит реализовать потенциал нового шасси — и некоторые уже его побаиваются. «Они, возможно, будут наступать первой тройке на пятки, — отметила Клэр Уильямс . — „Рено“ добился феноменального прорыва».

«Уильямс» рассчитывает на большее

«Форс Индия» и «Уильямс», если судить по результатам тренировок, откатились во вторую половину пелотона — пока дела у клиентских команд «Мерседеса» идут не слишком здорово. «Форс Индия» только в Мельбурне начала работу над новой машиной: в Барселоне тестировалась «промежуточная» версия, поэтому инженерам и пилотам необходимо больше времени, чтобы разобраться с болидом.

Пилоты «Уильямса» закончили день на 14-й и 18-й позициях — Лэнс Стролл на четыре десятых секунды опередил Сергея Сироткина . Канадец также отмечает, что мог проехать ещё быстрее, но попытка была прервана красными флагами. «Там точно было ещё несколько десятых. Думаю, мы в достойной позиции. Машина, кажется, прибавила по сравнению с тестами», — отметил гонщик. Правда, под самый занавес заездов Строллу пришлось остановиться на трассе — параметры силовой установки подошли к предельным параметрам, и инженеры решили перестраховаться. «Ощущения от машины сильно отличаются по сравнению с теми, что были в Барселоне. Пока рано говорить, но, думаю, мы в порядке, — поделился, в свою очередь, Сергей Сироткин. — Цель — третий сегмент. В середине пелотона плотная борьба, но если мы отработаем идеально, сможем пробиться в Q3». Не всё пока радужно и в «Торо Россо»: после неплохих тестов в Фаэнце рассчитывали побороться в Мельбурне за очки, но по итогам тренировок Брендон Хартли Пьер Гасли заняли лишь 16-е и 17-е места, хотя в первой сессии француз стал 11-м. «Похоже, мы будем сражаться в середине пелотона, но перед квалификацией необходимо добиться прогресса», — заявил Хартли. Не блещет и «Заубер» — швейцарцы, судя по всему, останутся главным аутсайдером первенства. Так, Маркус Эрикссон , опередивший Леклера на одну тысячную секунды, проиграл Сироткину и Гасли более восьми десятых секунды. «Впереди ещё много работы», — подтвердил Эрикссон.

В ожидании квалификации

На субботу синоптики прогнозируют стопроцентную вероятность осадков, причём дождь будет лить с самого утра и до вечера, так что квалификация наверняка пройдёт на мокрой трассе. В такой ситуации сделать новые выводы о расстановке сил в пелотоне не получится вовсе, зато борьба обещает быть по-настоящему непредсказуемой.