Пилот Formula One протестировал систему защиты кабины Halo

Администрация Formula One и Международная автомобильная федерация (FIA) уделяют много внимания безопасности пилотов во время гонок. До сих пор самым уязвимым местом остается голова водителя, что подтверждают несколько трагических эпизодов со смертельным исходом во время заездов. Среди погибших неоднократный победитель F-1 Айртон Сенна, Генри Сертиза, Мария де Вильота. С этого года кабины болидов будут прикрывать специальные защитные устройства — Halo. Оно — помимо шлема — предназначено исключительно для защиты головы. Однако у многих пилотов практически сразу возникли претензии к Halo, связанные с тем, что оно ограничивает поле зрения.

Прояснить ситуацию пригласили бывшего пилота F-1 шведа Стефана Йохансона , который в течение 10 лет участвовал в гонках в составе команд Ferrari , McLaren и других. Правда вместо болида ему пришлось довольстоваться тренажером CXC Simulations и синхронизированной с ним гарнитурой виртуальной реальности.

Поскольку во время гонки пилоты редко смотрят перед собой, передняя заостренная часть Halo не доставила особых проблем Йохансону. Как оказалось, проблемы с ограничением видимости возникают не в процессе гонки, а в начале.

Так как пилоты должны смотреть на стартовые огни, верхняя горизонтальная часть Halo может частично закрывать их в зависимости от угла обзора. Йохансон решил эту проблему, слегка отклонив голову назад. Однако в ограниченном пространстве кабины болида F-1, при наличии шлема и ограничителей с этим могут возникнуть трудности.