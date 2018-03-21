Кристиан Хорнер: Хэмилтон пытается отвлечь внимание от «Мерседеса», нахваливая «Ред Булл».

«Льюис демонстрирует свой опыт, и он довольно хитрый, — приводит Motosport.com слова Хорнера. — Очевидно, что он пытается таким образом отвлечь внимание от «Мерседеса».

Но вы можете не сомневаться, «Мерседес» начинает сезон в качестве самого главного фаворита. Они чемпионы уже в течение четырех лет, и кажется сейчас у них тоже неплохая машина.

Что нам с этим делать? Я не знаю. Надеюсь, его расчеты о тех обновлениях, которые мы готовим, верны. Но мне кажется, что он просто пытается отвлечь внимание от себя самого».