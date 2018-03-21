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Кристиан Хорнер: Хэмилтон пытается отвлечь внимание от «Мерседеса», нахваливая «Ред Булл».
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Кристиан Хорнер: Хэмилтон пытается отвлечь внимание от «Мерседеса», нахваливая «Ред Булл». 

Советский спорт 36 минут назад
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон намеренно хвалит австрийскую команду, что отвлечь внимание от «Мерседеса».
«Льюис демонстрирует свой опыт, и он довольно хитрый, — приводит Motosport.com слова Хорнера. — Очевидно, что он пытается таким образом отвлечь внимание от «Мерседеса».
Но вы можете не сомневаться, «Мерседес» начинает сезон в качестве самого главного фаворита. Они чемпионы уже в течение четырех лет, и кажется сейчас у них тоже неплохая машина.
Что нам с этим делать? Я не знаю. Надеюсь, его расчеты о тех обновлениях, которые мы готовим, верны. Но мне кажется, что он просто пытается отвлечь внимание от себя самого».
Напомним, перед стартом сезона Хэмилтон заявил, что в 2018 году «Мерседесу» придется бороться не только с «Феррари», но и с «Ред Буллом».
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