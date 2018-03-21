Зак Браун пропустит Гран-при Японии ради гонки «1000 километров Батерста»

Руководитель «Макларена» в Формуле-1 Зак Браун пропустит Гран-при Японии ради этапа «1000 километров Батерста» австралийской кузовной серии «Суперкарс».

Браун стал совладельцем команды Walkinshaw Andretti United, выступающей на машинах «Холден», и намерен побывать минимум на четырёх-пяти этапах серии «Суперкарс» в 2018 году. Одной из гонок станет марафон в Батерсте, который по датам совпадает с гонкой на «Сузуке» 5-7 октября.

«Я всегда хотел побывать в Батерсте и поеду туда в 2018 году — думаю, «Макларен» выживет без меня на Гран-при Японии. Возможно, побываю ещё на гонке «Голд-Кост» и ещё какой-нибудь, но пока точно не знаю», — сказал Браун официальном сайту «Суперкарс».