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Зак Браун пропустит Гран-при Японии ради гонки «1000 километров Батерста»
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Зак Браун пропустит Гран-при Японии ради гонки «1000 километров Батерста» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Руководитель «Макларена» в Формуле-1 Зак Браун пропустит Гран-при Японии ради этапа «1000 километров Батерста» австралийской кузовной серии «Суперкарс».
Браун стал совладельцем команды Walkinshaw Andretti United, выступающей на машинах «Холден», и намерен побывать минимум на четырёх-пяти этапах серии «Суперкарс» в 2018 году. Одной из гонок станет марафон в Батерсте, который по датам совпадает с гонкой на «Сузуке» 5-7 октября.
«Я всегда хотел побывать в Батерсте и поеду туда в 2018 году — думаю, «Макларен» выживет без меня на Гран-при Японии. Возможно, побываю ещё на гонке «Голд-Кост» и ещё какой-нибудь, но пока точно не знаю», — сказал Браун официальном сайту «Суперкарс».
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