Хэмилтон считает Риккардо фаворитом Гран-при Австралии

«Я думаю, что фаворит Гран-при Австралии — Даниэль Риккардо. Не потому, что это его домашний этап, а потому, что «Ред Булл» отлично поработал и у них традиционно болид с большей прижимной силой, чем у остальных. Трасса в Мельбурне как раз требует прижимной силы — думаю, в этот уик-энд будет трудно победить «Ред Булл», — сказал Хэмилтон AAP.