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Хэмилтон считает Риккардо фаворитом Гран-при Австралии
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Хэмилтон считает Риккардо фаворитом Гран-при Австралии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Австралийский гонщик «Ред Булл» в Формуле-1 Даниэль Риккардо является фаворитом Гран-при Австралии, считает действующий чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».
«Я думаю, что фаворит Гран-при Австралии — Даниэль Риккардо. Не потому, что это его домашний этап, а потому, что «Ред Булл» отлично поработал и у них традиционно болид с большей прижимной силой, чем у остальных. Трасса в Мельбурне как раз требует прижимной силы — думаю, в этот уик-энд будет трудно победить «Ред Булл», — сказал Хэмилтон AAP.
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