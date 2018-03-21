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Мальдонадо вернётся в гонки, подписав контракт на выступления в WEC
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Мальдонадо вернётся в гонки, подписав контракт на выступления в WEC 

Чемпионат.com 2 часа назад
Экс-пилот Формулы-1 Пастор Мальдонадо возобновит после паузы свою гоночную карьеру. Венесуэлец подписал контракт с командой DragonSpeed, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC. Таким образом, Мальдонадо примет участие во всех этапах «суперсезона» 2018-2019 годов, включая две гонки «24 часа Ле-Мана».
Напарником Мальдонадо станет Роберто Гонсалес, подтверждённый ранее. Имя третьего члена экипажа ещё неизвестно, однако руководитель DragonSpeed Элтон Джулиан заявил, что это будет «ещё один большой сюрприз», информирует Dailysportcar. При этом, по данным издания, этим гонщиком вряд ли станет ещё один бывший пилот Ф-1 Эстебан Гутьеррес.
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