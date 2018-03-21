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ФИА вернулась к старому формату предгоночных пресс-конференций
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ФИА вернулась к старому формату предгоночных пресс-конференций 

Чемпионат.com 1 час назад
Международная автомобильная федерация ФИА в 2018 году вернулась к старому формату предгоночных пресс-конференций. 22 марта участвовать в общении с прессой будут по три пилота и три представителя команд.
На Гран-при Австралии в пресс-конференции примут участие британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), немец Себастьян Феттель («Феррари») и австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). От команд будут участвовать главы «Мерседеса» (Тото Вольф), «Феррари» (Серджио Маркьонне) и «Ред Булл» (Кристиан Хорнер).
Предыдущий формат пресс-конференции предполагал две части, в каждой из которых участвовало по три-четыре пилота или представителя команды.
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