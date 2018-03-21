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«Форс Индия» сохранит название минимум до конца сезона-2018
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«Форс Индия» сохранит название минимум до конца сезона-2018 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Команда «Формулы-1» «Форс Индия» не станет менять название до 2019 года, утверждает auto-motor-und-sport.de. В 2017 году появлялась информация о том, что «конюшня» сменит название, начиная с сезона-2018.
Отмечается, что боссы команды не успели вовремя подадть необходимые документы в Международную автомобильную федерацию. Таким образом, «Форс Индия» сохранит нынешнее название минимум до конца 2018 года.
В СМИ появлялись сообщения, что в покупке команды заинтересован один из производителей энергетических напитков, но «Форс Индия» опровергла факт переговоров.
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