«Форс Индия» сохранит название минимум до конца сезона-2018

Команда «Формулы-1» «Форс Индия» не станет менять название до 2019 года, утверждает auto-motor-und-sport.de. В 2017 году появлялась информация о том, что «конюшня» сменит название, начиная с сезона-2018.

Отмечается, что боссы команды не успели вовремя подадть необходимые документы в Международную автомобильную федерацию. Таким образом, «Форс Индия» сохранит нынешнее название минимум до конца 2018 года.

В СМИ появлялись сообщения, что в покупке команды заинтересован один из производителей энергетических напитков, но «Форс Индия» опровергла факт переговоров.