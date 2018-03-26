Фернандо Алонсо: У нашей машины большие возможности

«Это была хорошая гонка. Я уже говорил, что у нас есть потенциал. Сегодня мы, как всегда, старались использовать свои шансы, а машина отработала без каких-либо проблем. На старте все было очень плотно, но я избежал неприятностей, а после этого у нас был хороший темп.

Последние 20 кругов пришлось сдерживать Ферстаппена. Всем известно, какой он сложный и агрессивный соперник, но у нас все было под контролем.

Сейчас мы можем атаковать, можем обороняться, это уже совсем другие гонки. Я доволен. Это хороший старт сезона, а у нашей машины большие возможности. Ими нужно научиться пользоваться — надеюсь, в следующих гонках мы будем еще выше», — приводит слова Алонсо Motorsport.com.