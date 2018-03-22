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Эрик Булье: «Возможно, „Макларен“ не идеально готов к сезону»
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Эрик Булье: «Возможно, „Макларен“ не идеально готов к сезону» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье отметил, что команда пока не ставит конкретных целей на предстоящий сезон. Он признался, что подготовка проходила не лучшим образом.
— Цель заключается в том, чтобы быть конкурентоспособными и сражаться в первых рядах, — цитирует RMC Булье. — Сначала нам нужно будет оценить нашу машину, все нюансы ее работы. Посмотрим на первые гонки. Возможно, мы будем готовы не идеальным образом к первым гонкам, потому что еще остаются мелкие детали. Но постараемся все сделать вовремя.
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