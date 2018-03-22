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Феттель определился с именем своей новой машины
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Феттель определился с именем своей новой машины 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Четырёхкратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель по традиции придумал неофициальное имя своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1.
Болид SF-71H под управлением Феттеля будет носить имя Лория. Сначала в немецкой прессе появилась информация, что машина Феттеля получила имя Глория, однако затем выяснилось, что журналисты ошибочно добавили первую букву.
Напомним, свой болид «Феррари» 2017 года Феттель называл Джиной, ранее его автомобили «Скудерии» получали имена Ева и Маргарита.
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