Сироткин выбыл в квалификации Гран-при Австралии

Сироткин выбыл в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 19-е место по итогам квалификации гран-при Австралии. Для Сироткина заезды закончились в первом сегменте квалификации.

Из-за ошибки на втором секторе трассы в Мельбурне Сироткин не смог показать быстрый круг во второй для себя попытке и остался на 19-й строчке со временем 1:24.922, в двух секундах позади лидера первого сегмента, Льюиса Хэмилтона

Напарник Сергея Сироткина по команде Лэнс Стролл сумел пройти во второй сегмент, показав 14-е время по итогам сессии.