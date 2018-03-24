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Сироткин выбыл в квалификации Гран-при Австралии
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Сироткин выбыл в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 19-е место по итогам квалификации гран-при Австралии. Для Сироткина заезды закончились в первом сегменте квалификации.
Из-за ошибки на втором секторе трассы в Мельбурне Сироткин не смог показать быстрый круг во второй для себя попытке и остался на 19-й строчке со временем 1:24.922, в двух секундах позади лидера первого сегмента, Льюиса Хэмилтона.
Напарник Сергея Сироткина по команде Лэнс Стролл сумел пройти во второй сегмент, показав 14-е время по итогам сессии.
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