«Пирелли» определилась с шинами на этап в Монако

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Монако.

В Монте-Карло командам будут доступны покрышки «суперсофт» и «ультрасофт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «гиперсофт».

При этом именно на уличной трассе в Монако состоится гоночный дебют самого мягкого типа покрышек «гиперсофт» — после Монте-Карло такая же резина будет использоваться в ходе гоночного уик-энда Гран-при Канады в Монреале.