Ещё
«Пирелли» определилась с шинами на этап в Монако
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пирелли» определилась с шинами на этап в Монако 

Чемпионат.com 3 часа назад
Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, определилась с выбором шин для Гран-при Монако.
В Монте-Карло командам будут доступны покрышки «суперсофт» и «ультрасофт», а в квалификации можно будет использовать также и резину «гиперсофт».
При этом именно на уличной трассе в Монако состоится гоночный дебют самого мягкого типа покрышек «гиперсофт» — после Монте-Карло такая же резина будет использоваться в ходе гоночного уик-энда Гран-при Канады в Монреале.
Чемпионат.com: последние новости
Феттель определился с именем своей новой машины Уэббер: нет причин, почему Австралия лишится первого места в календаре Сироткин дебютирует в «Уильямсе»: информация о новом россиянине в Формуле-1
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Еще одна американка «переметнулась» в сборную России
WADA назвало два последних условия для России32
«Допинг-офицер крови попил, мочу собрал, все довольны»
Загитова не ошиблась, но проиграла29
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение