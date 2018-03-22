Макс Ферстаппен: «Двигатели „Рено“ не столь хороши, как шасси „Ред Булла“

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что двигатели "Рено" по-прежнему будут ограничивать его команду в борьбе с конкурентами. По словам голландца, само шасси сделано отлично, чего нельзя сказать о моторе.

— Думаю, что мы добились хорошего прогресса по сравнению с аналогичным моментом в прошлом году, — цитирует F1i Ферстаппена. — Все сделали шаг вперед, мне кажется, что в плане шасси мы даже сработали лучше, чем другие команды. Но для достижения успеха нужно быть сильными и на прямых участках трассы. Очевидно, что на «Гран-при Австралии» на прямых мы будем недополучать мощности. Двигатели «Рено» не продвинулись вперед так же сильно, как наше шасси. Я оптимист, но должен реально смотреть на вещи.