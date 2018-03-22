ELMS: G-Drive Racing меняет «золото» на «серебро»

Гоночная команда G-Drive Racing, которая в статусе действующего чемпиона ведет подготовку к Чемпионату Европейской серии Ле-Ман, где выставит два спортпрототипа Oreca 07 категории LMP2, объявила о замене в составе пилотов одного из экипажей. Как сообщает официальный сайт российской команды, необходимость замены возникла из-за пункта регламента, требующего участия в составе экипажа болида класса LMP2 как минимум одного гонщика, имеющего «серебряный» статус.

Статусы пилотам (платиновый, золотой, серебряный) присваиваются Международной автомобильной федерацией FIA в соответствии с результатами их выступлений в предыдущие сезоны. И получилось так, что в составе одного из экипажей, заявленных G-Drive на сезон 2018, оказались «платиновый» экс-пилот Формулы-1 и нынешний лидер классификации Формулы-E Жан-Эрик Вернь, а также получившие от FIA «золотой» статус Роман Русинов Матье Ваксивьер . Несмотря на имеющуюся оговорку в регламенте Европейской серии Ле-Ман о возможности «временного использования особого порядка при формировании экипажей» и в интересах спорта, команда G-Drive Racing согласилась на просьбу организаторов Чемпионата ELMS 2018 внести изменения в состав экипажа и заменить 23-летнего француза Матье Ваксивьера на менее статусного гонщика.

«Как команда мы, разумеется, стремимся поступать так, как лучше для нас, — прокомментировал ситуацию технический директор G-Drive Racing Дэвид Лич. — Но в данном случае это более глобальный вопрос. G-Drive Racing выступает в чемпионатах под эгидой ACO с 2012 года, и мы хотим действовать в общих интересах, которые бы способствовали здоровым взаимоотношениям с нашими соперниками. Именно поэтому мы согласились произвести замену».

Главными претендентами на появившееся в российской команде вакантное место являются французские гонщики с «серебряным» статусом — 25-летний Андреа Пиццитола, выступавший в прошлом году в гонках на выносливость за португальскую команду Algarve Pro Racing, и 19-летний Джулиано Алези, занявший в Чемпионате формульной серии GP3 2017 года пятое место. Отметим, что Джулиано — сын одного из самых популярных пилотов Формулы-1 1990-х годов Жана Алези . Второй экипаж команды G-Drive Racing на сезон 2018 останется без изменений — за рулем спортпрототипа Oreca 07 будут выступать мексиканец Хосе Гутьеррес , австралиец Джеймс Аллен и француз Энцо Гиббер.