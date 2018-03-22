Хорнер обвинил «Феррари» в нарушении джентльменского соглашения о найме экс-сотрудников ФИА

Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер обвинил "Феррари" в нарушении джентльменского соглашения между командами. Итальянцы объявили о том, что в сентябре подпишут контракт с бывшим руководителем отдела безопасности «Формулы-1» Лораном Мекисом , однако ранее команды договорились, что будут приглашать бывших сотрудников ФИА в свои ряды только спустя год после их ухода из этой организации, поскольку они могут использовать полученные в ФИА секретные данные конкурентов. Такое соглашение было заключено после приглашения на пост технического директора "Рено" бывшего сотрудника ФИА Марчина Будковски, который располагал данными о скрытых технических характеристиках машин других команд.

— Кажется, все команды четко договорились по этому поводу, — цитирует Motorsport Хорнера. — Печально, что спустя шесть недель после той встречи мы видим историю с наймом человека, который обладает большими знаниями по линии ФИА в технической сфере. Только в ноябре и декабре прошлого года наши специалисты выкладывали ему схемы наших болидов. В этом его ценность. И это неправильно. Мы доверяем должностным лицам, потому что они представляют руководство гонок. А потом уходят к конкурентам. Он, возможно, ценный сотрудник, но его ценность больше определяет доступ к секретным знаниям.